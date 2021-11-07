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Украинские военные халатным отношением к технике безопасности допустили возгорание зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», в результате чего раздался мощный взрыв. Стоявший рядом с ЗРК автомобиль «Урал» с ракетами в кузове разметало по округе.

Информацию об этом озвучили военкоры, которые следят за действиями Северной оперативно-тактической группы войск на подконтрольной Киеву территории ЛНР.

В результате мощного взрыва, вызванного детонацией ракет, двое военнослужащих погибли. Еще три человека оказались в госпитале с серьезными ранениями. Сейчас они остаются там же в критическом состоянии.

Помимо зенитно-ракетного комплекса и автомобиля «Урал», сгорела также передвижная мастерская на базе грузовика ЗиЛ-131. Техника и вооружение не подлежат восстановлению, сообщают корреспонденты.

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