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Александр Мясников, врач и телеведущий, в рамках недавнего эфира на «России 1» попытался развеять несколько распространенных в РФ мифов, касающихся молока и холодца.

Согласно его словам, многие россияне верят, что с помощью холодца можно бороться с болевыми ощущениями в суставах и укрепить их. Однако данное мнение ошибочно, так как хоть в этом блюде и содержаться коллагены, однако они не будут концентрироваться в коленях, так как перед этим попадают в кровь и задерживаются в печени.

Врач также опроверг информацию о том, что молоко с корицей может улучшить состояние пациента во время ОРВИ. Мясников отметил, что подобная комбинация помогает уже после выздоровления, когда человек продолжает чувствовать слабость. Во время простуды лучше употреблять простой куриный бульон, который действительно способен ослабить симптомы и сократить длительность болезни.

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