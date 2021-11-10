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Руководство самопровозглашенной ДНР распространяет недостоверную информацию с целью не допустить паники населения и деморализации бойцов ополчения. Однако это неверный путь, который в Карабахской войне привел Армению к поражению, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы напомнили, что МИД ДНР уже дважды представил неправдивую информацию. Ведомство заявило, что атака беспилотного аппарата ВСУ «Байрактар ТБ2» по позициям защитников Донбасса – это фейк, однако факт нанесения удара уже доказан и не вызывает никаких сомнений.

Также глава МИД Наталья Никанорова заявила, что «Байрактары» еще ни разу не пересекали линию разграничения, что тоже неправда.

Жители ДНР и ополченцы уверены, что МИД действует неправильно. Подобные заявления могут лишь спровоцировать Киев на новую атаку. Кроме того, столь неумелое отрицание уже доказанных фактов может еще больше деморализовать защитников ДНР.

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