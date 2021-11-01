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В мире снова началась холодная война и виноваты в этом Соединенные Штаты, уверен зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что именно Вашингтон превратил торговую конкуренцию с КНР в некое подобие холодной войны, а также регулярно устраивает провокации близ российских границ.

Медведев отметил, что американские корабли постоянно приближаются к рубежам России в Балтийском и Черном морях. Также натовские эсминцы иногда даже вторгаются в территориальные воды РФ.

При этом США полностью игнорируют даже пандемию, которая ежедневно уносит жизни тысяч людей по всему миру. Они борются за власть над миром, невзирая ни на что, причем делают это во всех сферах. Так, постоянным атакам Запада подвергается мирный и исключительно коммерческий проект «Северный поток-2», так как США хочется продавать Европе свой сжиженный газ по невероятно высоким ценам.

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