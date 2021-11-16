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Диверсионная группа ВСУ захватила в плен ополченца армии самопровозглашенных республик в зоне проведения Операции объединенных сил, пишет портал Avia.Pro. Ссылаясь на украинские источники, он сообщает, что скорее всего, командованию потребовалась какая-то секретная информация о дислокации ополчения.

Киевские СМИ уже успели раздуть эту историю, заявив, что на Донбассе захвачен военнослужащий ВС России. Однако полное отсутствие доказательств красноречиво указывает, что это очередной фейк, распространяемый украинскими военными. Даже жители страны в подавляющем своем большинстве отлично знают и понимают, что на Донбассе нет и никогда не было российской армии.

О захваченном в плен военном пока ничего неизвестно. В момент нападения диверсантов он находился на наблюдательном посту, но из-за численного перевеса противника не смог оказать сопротивление.

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