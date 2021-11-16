Миграционный кризис дает возможность России вполне законно усилить свое военное присутствие на границах ЕС, пишет немецкое издание Die Welt. Авторы поясняют, что зачинщицей в случае чего окажется Польша, которая сконцентрировала на своих рубежах уже 15 тысяч военнослужащих, включая спецназ и конную полицию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вынужден отвечать Варшаве на переброску войск к границам страны. Для этой цели привлекаются российские военные, которые становятся все ближе к Европе.

Так, в Гродненской области уже прошли учения ВДВ с участием российских десантников, а над границей Польши и Беларуси провели патрулирование стратегические бомбардировщики ВКС РФ.

Совсем скоро на территории Беларуси появится сразу три российских базы, одна из которых разместится фактически на рубежах Польши и Литвы. Данная ситуация не может не беспокоить ЕС, однако сделать он ничего не может, так как Варшава начала первой стягивать войска.