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По газопроводу «Северный поток-2» уже давно должен поступать газ в Европу. Но сейчас его запуск откладывается из-за сложностей в процедуре сертификации, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Вынужденная пауза связана с требованиями Евросоюза, согласно которым оператором СП-2 и поставщиком голубого топлива должны быть разные компании. Решить ситуацию может «Газпром», который должен либо передать обязанности по эксплуатацию трубы другой организации, либо разделить поставщика и оператора.

По словам авторов, данная норма появилась как раз к завершению строительства «Северного потока-2». Ранее она не применялась ни к одному газопроводу. Однако сейчас для выполнения этой директивы «Газпрому» придется решать серьезную проблему.

В связи с приостановкой сертификации взлетели цены на газ в Европе, причем авторы публикации называют виновной в этом Россию. Они отмечают, что очень многое зависит от зимы. Если она будет теплой, то европейские хранилища, заполненные на 75 процентов, смогут удовлетворить потребности в газе. В противном случае проблемы возникнут у ЕС.

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