Депутаты украинской парламентской фракции «Слуга народа» требуют наказать коллегу, показавшему средний палец президенту страны Владимиру Зеленскому. Они заявляют, что подобным образом главе государства было нанесено оскорбление.

Инцидент произошел перед голосованием за кандидатуру Алексея Резникова на пост главы Минобороны Украины. Депутат Гео Лерос, по мнению парламентариев от правящей партии, повел себя некорректно по отношению к президенту. Он сперва заявил, что Зеленский предал украинский народ, а затем продемонстрировал главе государства неприличный жест.

Фракция «Слуга народа» обратилась к регламентному комитету Верховной рады и потребовала вынести правовую оценку действиям парламентария. Также она заявила, что Лерос должен понести наказание за оскорбление президента.