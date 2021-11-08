Депутат Верховной Рады Олег Волошин считает, что если Украина будет вести себя в ДНР агрессивно, то Россия предпримет «уничтожающий удар».

Свою точку зрения Волошин высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Согласно мнению Волошина, Москва не будет игнорировать то, что Киев попытается начать войну в ДНР. Он уверен в том, что Россия будет предпринимать соответствующие ответные меры.

Таким образом, если в ДНР начнётся масштабное наступление, Россия нанесёт свой удар. Депутат отметил, что сейчас есть понимание того, что большая война будет являться крахом. Волошин сообщил, что Москва уже продемонстрировала готовность идти до самого конца в том случае, если будут достаточно высокие ставки.

К примеру, если Киев захочет разместить морских пехотинцев США под Харьковом, не распространяясь об это, то власти столкнутся с угрозой ядерной войны.

Недавно глава ДНР Денис Пушилин заявил о постоянной готовности к боевым действиям в регионе. Он отметил, что ополчение перейдёт в наступление, если провокации со стороны Киева не будут прекращены.