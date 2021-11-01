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Олег Волошин, украинский парламентарий, посмеялся над президентской командой после ответа Анкары по поводу использования Киевом БПЛА «Байрактар» в Донбассе.

Согласно его словам, высказывания Турции являются очередной «оплеухой» дипломатической команде Владимира Зеленского, украинского лидера. Он отметил, что формально турки не врут, так как их действительно нельзя считать ответственными за использование беспилотника в Донбассе, однако их попытки отгородиться от Украины «умиляют».

Ранее Мевлют Чавушоглу, руководитель МИД Турции, заявил, что после покупки того или иного вооружения оно становится собственностью государства, которое его купило. По этой причине нельзя винить Анкару в использовании Киевом ее ударных дронов. Зеленский при этом заявил, что беспилотный летательный аппарат был применен только в целях обороны.

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