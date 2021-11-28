Вооруженные силы России совместно с промышленностью испытывают бронетранспортер ДТ-30ПМ в арктической версии. Об этом сообщает польский военный портал Defence24. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Сочлененный вездеход модели ДТ-30 «Витязь» представляет собой семейство двухкомпонентных гусеничных машин, разработанных для работы в арктических условиях. В последнее время эти машины легли в основу многих российских боевых систем, адаптированных для использования Северным флотом.

ДТ-30ПМ – модернизированный российский сочлененный многоцелевой военный транспортер. Он был разработан как перевозчик тяжелых грузов в сложной местности, такой как болота, песок или снег, и предназначен для работы в экстремальных погодных условиях. Эти машины широко используются российской армией в подразделениях, дислоцированных и работающих в чрезвычайно сложных районах Арктики.

Этот гусеничный вездеход отличается низким давлением на грунт, а также высокой грузоподъемностью и тяговооруженностью. Его общий вес может составлять около 30 тонн, а привод – дизельный двигатель мощностью 800 л.с.

Пока что, помимо базовой транспортной версии ДТ-30ПМ, Северный флот, которому подчиняются части, предназначенные для использования в Арктике, получил другие новые системы вооружений. В их числе многоствольные тактические ракетные пусковые установки «Торнадо-Г», зенитные комплексы «Панцирь-СА» и «Тор-2МДТ», а также 120-мм гаубица-миномет «Магнолия».

В настоящее время на базе ДТ-30 создается также новая тяжелая ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ, конструкция которой находится пока что на начальной стадии разработки. Кроме того, ведутся исследования по созданию на базе ДТ-30 боевой машины, которая должна обеспечивать как транспортную, так и огневую поддержку мотопехоты в сложной арктической местности. Она получила предварительное обозначение ДТ-БТР.

Для этого вездеход намечено оборудовать новым бронированным боевым отсеком и разместить вооружение вместо остекленной кабины. Уровень бронирования пока что неизвестен, как и количество перевозимых военнослужащих. Есть много указаний на то, что такой вездеход является всего лишь демонстратором технологий или прототипом.

Беспилотная башня БМ-30-Д, которая была установлена ​​на лобовом модуле ДТ-БТР, в настоящее время используется на бронемашинах «Тайфун» 4х4, применяемых ВДВ России. Данная башня имеет дневной / ночной прицел, стабилизацию и вооружение в виде 30-мм автоматической пушки 2А42 и спаренного с ней 7,62-мм пулемета ПКТ.