По итогам авиасалона в Дубае Россия объявила о будущей модернизации совместно с ОАЭ своих зенитных ракетно-артиллерийских комплексов малой дальности «Панцирь-С1». По мнению польского военного портала Defence24, российские «Панцири» в Сирии и Ливии не всегда были эффективными, но их отдельные недостатки вполне возможно быстро устранить. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия намерена модернизировать ракетно-артиллерийские мобильные зенитные комплексы малой дальности «Панцирь-С1», эксплуатируемые Объединенными Арабскими Эмиратами. Работы будут проводиться несмотря на то, что в РФ продолжают оценивать «Панцирь» как очень эффективную систему, в том числе против беспилотных летательных аппаратов.

Факт проведения переговоров с ОАЭ был раскрыт директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрием Шугаевым в ходе авиасалона Dubai Airshow-2021, который проходил в середине ноября 2021 года.

«Модернизация будет означать значительное увеличение мощности комплекса», – уточнил Шугаев.

Россияне не сообщили о масштабах готовящихся изменений, поскольку они еще не согласованы с ОАЭ. Однако предполагается, что планируемая модернизация может быть совмещена с ранее заявленным созданием сервисного центра на территории ОАЭ для российской военной техники, поставляемой в эту страну. Это станет дополнительным стимулом для дальнейших заказов на российское оружие.

Покупки военной техники из России были поставлены под сомнение после потерь, которые комплексы «Панцирь-С1» понесли во время конфликта в Сирии (от израильской авиации и планирующих боеприпасов) и в Ливии (от турецких беспилотников Bayraktar TB2). «Холодным душем» стал и конфликт в Нагорном Карабахе, где азербайджанские беспилотные летательные аппараты относительно безнаказанно уничтожали российские комплексы «Тор», «Бук» и С-300, отмечает автор в Defence24.

И все же мобильные системы «Панцирь-С1» рекламировалась как «не имеющие аналогов в мире», поскольку действительно в одном комплексе предлагались возможности, которых не было ни у одной другой мобильной системы вооружения.

Российские военные массово внедряют комплексы «Панцирь» в войска и поручают им непосредственную защиту своих стратегических объектов и систем. В Сирии это, например, прикрытие от воздушного нападения ЗРК С-400. В России «Панцири» используются даже для защиты мобильных пусковых установок межконтинентальных ракет «Тополь» и «Ярс».

Проблема в том, что «сами по себе», без отлаженного взаимодействия в общей структуре ПВО, комплексы «Панцирь» имеют настолько малую дальность, что беспилотники могли их атаковать ракетами, не заходя в зону обнаружения.

В интернет-ресурсах была обнародована еще одна проблема комплексов «Панцирь» (и «Тунгуска»), которая связана с РЛС управления вооружением 1РС2-1, работающей в Ku-диапазоне. По неподтвержденным данным, оказалось, что в зону действия этой станции не входят низколетящие цели. Это объясняет, почему «Панцири» были недостаточно эффективны против дронов, израильских маневрирующих ракет Delilah и французских маневрирующих ракет Scalp (запускаемых с кораблей и самолетов Rafale).

РЛС «Панциря» теоретически имеет возможность отслеживать цели на расстоянии не более 10 км и высоте до 10000 м, но наиболее эффективна в отношении воздушных объектов, действующих на высоте 5000 м и дальности 5 км (обнаружение с вероятностью 0,9). Но хуже, что она может отслеживать только одну цель, и лишь после ее уничтожения способна переключиться на другую.

Резюмирует автор статьи всё выводом, что все перечисленные конфликты в итоге привели к тому, что в России знают, что конкретно стоит изменить в “Панцирях”, чтобы они стали действительно безаналоговыми.