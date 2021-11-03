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Польша внимательно следить за каждыми российскими учениями и проводит анализ оружия, используемого армией РФ. Так, в ходе маневров в Тамбовской области ее эксперты обратили внимание на применение самоходных минометов «Малка» и «Тюльпан».

Авторы публикации в издании Defense24, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что это вооружение создано еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако по нему не видно никаких следов износа и устаревания. Это по-прежнему грозные и чрезвычайно опасные САУ, готовые атаковать противника и обеспечить победу ВС РФ.

По словам польских авторов, Россия весьма практично подходит к вооружению армии. «Тюльпан» как и в годы холодной войны способен наносить удары по врагу с расстояния 20 километров, а «Малка» – с дистанции 50 км. При этом обе САУ отличаются отличной скорострельностью, составляющий 1 и 2,5 выстрела в минуту соответственно.

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