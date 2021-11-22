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Компания из Израиля UVision в рекламе своего беспилотника использует мишень, напоминающую российский танк Т-90С. Об этом рассказывает издание Defence Blog.

Этот танк был разработан корпорацией «Уралвагонзавод». Танк является современной версией Т-72Б, кроме того, его некоторые особенности похожи на Т-80У.

Представители UVision показали эскизы дронов-камикадзе HERO. Одной из их особенностей является возможность запуска с воздушной платформы. Дроны имеют мощную боеголовку, они могут обнаруживать скрытые или движущие объекты, осуществлять за ними слежку, а потом уничтожать их с высокой точностью.

Также отмечается, что системы HERO имеют модульное снаряжение, взрывные «бронебойные» заряды, за счёт чего их можно использовать в любых наступательных задачах. По слова гендиректора компании генерал-майора в отставке Ави Михрахи, возможности HERO уже были подтверждены в боевых условиях.

Ранее мы сообщали о том, что Израиль всё чаще проводит ракетные атаки в Сирии. Так как атаки проводятся в основном днём, ракеты практически всегда попадают по целям.

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