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Израиль все чаще беспокоит Сирию ракетными ударами по стратегически важным объектам страны. Он наращивает интенсивность атак по проиранским силам, однако Дамаск не особо напрягается по этому поводу, пишет издание Haaretz.

В последний раз атакам Израиля подверглись цели рядом с Тартусом, а также оружейный завод в провинции Хомс, на котором производятся ракетные боеприпасы. Предполагается, что Тель-Авив получает разведданные о расположении интересующих его объектов, что позволяет наносить максимально точные удары.

Атаки осуществляются в основном днем, поэтому ракеты гарантировано попадают в цель. Дамаск не высказывает никаких протестов по поводу данных ударов. Россия же беспокоится лишь за жизнь и здоровье своих военнослужащих, которые могут случайно попасть под израильские обстрелы.

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