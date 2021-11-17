Шаг Индии по покупке вооруженных беспилотников Predator B у General Atomics свидетельствует о ее стремлении установить некоторый баланс для своего военного импорта из России и США. Об этом пишет влиятельное индийское издание Deccan Herald. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В связи с тем, что администрация президента Джо Байдена неодобрительно отзывается о шаге Индии по покупке систем противоракетной обороны С-400 «Триумф» у России, правительство премьер-министра Нарендры Моди в Нью-Дели может вскоре утвердить предложение о покупке вооруженных беспилотников в Соединенных Штатах на сумму порядка 3 миллиардов долларов.

Правительственный совет по оборонным закупкам вскоре рассмотрит и, по всей вероятности, утвердит предложение о покупке 30 дронов MQ-9 Reaper (он же Predator B) у компании General Atomics из США для индийской армии, флота и авиации. Индия делает шаг к покупке вооруженных БПЛА у США в тот момент, когда она готовится принять поставку первых единиц системы ПРО С-400 «Триумф» из России, сигнализируя о своей заинтересованности в достижении баланса при импорте военной техники.

Контракт Нью-Дели с Москвой о покупке пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 у российской корпорации «Алмаз-Антей», заключенная в октябре 2018 года, по нынешней ориентировочной стоимости, исходящей из курса рупии, оцениваемой в почти 5,5 млрд. долл., вызвала раздражение со стороны США.

Сделка поставила Индию перед риском подвергнуться санкциям США в соответствии с CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций), который подписал предшественник Байдена президент Дональд Трамп. США уже поместили предприятия в Китае и Турции под санкции CAATSA за закупку систем противоракетной обороны С-400 у России.

Индия просила США предоставить ей отмену санкций CAATSA, утверждая, что она не может резко снизить свою зависимость от военной техники из России, учитывая давние оборонительные связи между двумя странами. Индийской стороной также указывалось, что системы противоракетной обороны С-400 необходимы из-за эскалации напряженности вдоль спорной границы с Китаем.

Однако администрация Байдена пока что продолжает придерживаться позиции бывшей администрации Трампа по этому вопросу и до сих пор не взяла на себя обязательств по освобождению Индии от санкций США по CAATSA, несмотря на растущее стратегическое сближение между двумя странами. Венди Шерман, заместитель госсекретаря США, в прошлом месяце во время визита в Нью-Дели признала, что решение Индии купить у России С-400 стало «проблемой» в отношениях между Нью-Дели и Вашингтоном. По ее мнению, «это не отвечает чьим-либо интересам безопасности».

Однако призыв Индии об отказе от CAATSA получил поддержку ряда законодателей США. Три сенатора от Республиканской партии недавно внесли соответствующую поправку к Закону о государственной обороне 2022 года, стремясь сделать обязательной подтверждение американского Конгресса перед введением санкций CAATSA в отношении Индии, Японии или Австралии в связи с тем, что эти конкретные страны сотрудничают с США в «вопросах безопасности, имеющих решающее значение» для противодействия гегемонии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Источник в Нью-Дели сказал, что крупная оборонная сделка, такая как закупка 30 дронов Predator B у General Atomics, усилит аргумент в пользу отмены для Индии санкций CAATSA, даже если она продолжит закупать военное оборудование из России.

Индией намечено провести серию ключевых встреч как с Вашингтоном, так и с Москвой в течение следующих нескольких недель. Министр иностранных дел С. Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх встретят своих коллег из российского правительства, Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, для диалога 2+2 в Нью-Дели в начале следующего месяца – незадолго до ежегодного саммита между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным. Джайшанкар и Сингх также скоро посетят Вашингтон для аналогичного диалога 2+2 с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.