Россия уже вложила значительные средства в свой арктический регион, в то время как США еще слабо осознают свой статус «арктической державы». Такую оценку дают эксперты издания Daily Signal, созданного влиятельным аналитическим центром Heritage Foundation. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия начала прокладку оптоволоконной линии, получившей название «Полярный экспресс», на своей арктической территории. Этот кабель протянется на 7 860 миль [12 650 км] от сельской северной деревни Териберка до портового города Владивосток на Дальнем Востоке и будет завершен к 2026 году. Его предполагаемая функция заключается в улучшении связи на крайнем севере России, где проживает около 2,5 миллионов россиян – это почти половина всего населения, проживающего в Арктике. Этот финансируемый государством проект оценивается примерно в 889 миллионов долларов.

Россия также вложила значительные средства в военную инфраструктуру в арктическом регионе. Федеральная служба безопасности России и подчиненная ей береговая охрана добавили в строй новые патрульные суда. Они также построили арктические базы, в том числе базу береговой охраны в Мурманске, открытую в декабре 2018 года.

Северный флот ВМФ России строит новые атомные подводные лодки и это не единственные заметные военно-морские инвестиции, сделанные Москвой. Россия обладает более чем 40 ледокольными судами.

Америка располагает только двумя ледоколами: «Полярная звезда» и «Хили». Причем «Полярная звезда» давно миновала 30-летний срок службы и совершает сейчас только один ежегодный рейс в Антарктиду, чтобы пополнить запасы станции Мак-Мердо. «Хили» был лишь недавно восстановлен после пожара в его электросети, произошедшем в августе 2020 года.

У США фактически нет работающих ледоколов в арктических водах США к северу от Аляски. Хотя именно за Полярным кругом Аляска недоиспользуется и богата природными ресурсами, включая природный газ и нефть. В то время как лед в Северном Ледовитом океане тает, облегчая судоходство, суда без ледокольных корпусов все еще не могут получить доступ ко многим частям Арктики.

Однако у американцев есть повод для оптимизма. При администрации Трампа Конгресс выделил 1,2 миллиарда долларов для программы береговой охраны Polar Security Cutter. В рамках этой программы будет построено шесть новых ледоколов, первый из которых должен начать ходовые испытания к 2024 году. Администрация Байдена продолжила эти первоначальные инвестиции, направив 170 миллионов долларов из текущего бюджета, что должно и дальше идти в ногу с реальностью меняющейся Арктики.

США также необходимо инвестировать в коммуникационные технологии. В последнее время ВВС США сосредоточили свои усилия на обеспечении более высокой скорости и надежного доступа к связи как для военного, так и для гражданского населения, как это изложено в их арктической стратегии. Эта миссия предполагает вложение 50 миллионов долларов в размещение полярных спутников на низкой околоземной орбите. Их услуги связи будут сдаваться в аренду частным компаниям, что позволит обеспечивать покрытие для жителей отдаленных районов Арктики.

К сожалению, Арктике все еще недостаточно инвестиций и стратегического мышления США. Физические изменения в регионе и инвестиции России в ее арктический регион должны послужить сигналом о том, что США необходимо пробудиться ото сна. Америка не может позволить себе отставать в Арктике.