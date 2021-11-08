Читатели издания The Wall Street Journal выразили недовольство из-за курса внешней политики, который проводит администрация американского лидера Джо Байдена.

Как сообщается, недавно сенатор США Том Коттон в своей статье заявил, что Байдену следует предпринять ряд шагов, направленных на сдерживание России. В качестве таких мер он предлагает ужесточить политику в отношении России и осуществить высылку её дипломатов. Кроме того, Коттон считает необходимым ввести ограничительные меры против «Северного потока-2» и отправлять в Украину больше летального оружия.

Но читатели издания во многом с сенатором не согласны. Некоторые уверены, что ухудшение отношений между РФ и ЕС может представлять опасность. Также было заявлено, что США необходима сильная экономика ЕС. Для этого, в свою очередь, нужно иметь хорошие связи с Россией.

Также читатели считают, что Байден «слаб и сбит с толку», а в политике, что во внешней, что в оборонной, он не разбирается.

Недавно офицер Гарри Табах заявил, что Украина не представляет интереса для США. Он отметил, что Джо Байден даже не отправлял в Киев дипломатическую миссию.