Президент Украины Зеленский зря рассчитывает на помощь США в противостоянии с Россией. С приходом Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах число возможностей для маневра у Киева сильно сократилось. Такое заявление сделал офицер Гарри Табах, ранее служивший в американских ВМС.

Он отметил, что Байден даже не отправляет в Киев дипломатическую миссию. Это говорит о безразличии американского президента к делам Украины. Выигрывает от данной ситуации лишь Россия и президент РФ Владимир Путин, который воспринимает ее как подарок себе.

Напомним, что ранее издание «Страна.ua» опубликовало статью, в которой сообщило, что Байден ведет с Путиным переговоры в попытке наладить отношения. Украинские власти считают это «предательством» по отношению к Киеву. Москва и Вашингтон действительно провели саммит, который был связан с кибербезопасностью. На Украине проявляют недовольство такими действиями США однако пока никаких громких заявлений от нее не публиковалось.