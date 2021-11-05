Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Зеленский зря рассчитывает на помощь США в противостоянии с Россией. С приходом Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах число возможностей для маневра у Киева сильно сократилось. Такое заявление сделал офицер Гарри Табах, ранее служивший в американских ВМС.

Он отметил, что Байден даже не отправляет в Киев дипломатическую миссию. Это говорит о безразличии американского президента к делам Украины. Выигрывает от данной ситуации лишь Россия и президент РФ Владимир Путин, который воспринимает ее как подарок себе.

Напомним, что ранее издание «Страна.ua» опубликовало статью, в которой сообщило, что Байден ведет с Путиным переговоры в попытке наладить отношения. Украинские власти считают это «предательством» по отношению к Киеву. Москва и Вашингтон действительно провели саммит, который был связан с кибербезопасностью. На Украине проявляют недовольство такими действиями США однако пока никаких громких заявлений от нее не публиковалось.

Вам может понравиться

В Госдуме назвали провокацией заявления Украины о плане на случай войны с РФ

Заявления об украинском плане обороны на случай «российской агрессии» – это чистой воды провокация, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа. Он отметил, что если бы Запад прислушивался к подобным высказываниям

The Hill: НАТО надеется обойти Конвенцию Монтрё для получения превосходства в Черном море

Россия удерживает Черноморский регион под полным своим контролем. Она разместила на побережье ракетные комплексы, в Крыму потенциального противника дожидаются мощные истребители и Черноморский флот. Кроме того, Конвенция Монтре не дает

Самолет целеуказания ВВС США несколько часов летал у границ России

Американский самолет Boeing E-8 Joint STARS в сопровождении двух заправщиков КС-135 несколько часов кружил у границ России над Черным морем. Эта воздушная машина предназначена для обнаружения и передачи координат целей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 5 ноября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 ноября – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 ноября – небольшая облачность, до 8 °C | Королев: погода, 5 ноября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 5 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 5 ноября – пасмурно, до 17 °C |