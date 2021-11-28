Американские пользователи считают, что Владимир Зеленский, украинский лидер, ошибся, когда говорил о госперевороте в стране. Свои комментарии они оставили под соответствующей новостью на портале The Washington Post.

По мнению комментаторов, доводы главы украинского государства о том, что к перевороту был причастен предприниматель Ринат Ахметов, не выдерживают никакой критики. Они лишь посмеялись над его высказыванием о том, что какие-то граждане РФ хотели заручиться помощью бизнесмена, выделив на данную авантюру «миллиарды долларов».

Один из пользователей отметил, что Зеленский не привел никаких доказательств того, что Ахметов причастен к мятежу. Украинский президент упоминал аудиозапись, однако ее так нигде и не разместили. Многие американцы также заявили, что им не нужна Украина в Североатлантическом альянсе, так как от нее будет больше вреда, чем пользы.