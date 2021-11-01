Японские пользователи в комментариях под новостями информагентства Hokkaido Shimbun отметили, что уже не верят в возвращение Курил в состав страны.

Комментатор, скрывающийся под никнеймом yta, отметил, что Токио вряд ли сможет возвратить Курильские острова. Он отметил, что Москве удается осуществлять умную политику в отношении своих территорий, поэтому она никогда не вернет японцам земли, полученные в результате Второй мировой войны. Читатели добавляют, что данная проблема все реже обсуждается на публике, а молодежь уже забывает про ее существование.

По мнению многих японцев, РФ просто пользуется Японией в виде источника инвестиций для улучшения инфраструктуры на Курилах. Они также критикуют японские власти, не понимая их «мудрой политики». «Токио потратило на сотрудничество с Москвой около двух миллиардов долларов, а Курилы так и остались российскими», – добавил пользователь kai.