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Японские пользователи в комментариях под новостями информагентства Hokkaido Shimbun отметили, что уже не верят в возвращение Курил в состав страны.

Комментатор, скрывающийся под никнеймом yta, отметил, что Токио вряд ли сможет возвратить Курильские острова. Он отметил, что Москве удается осуществлять умную политику в отношении своих территорий, поэтому она никогда не вернет японцам земли, полученные в результате Второй мировой войны. Читатели добавляют, что данная проблема все реже обсуждается на публике, а молодежь уже забывает про ее существование.

По мнению многих японцев, РФ просто пользуется Японией в виде источника инвестиций для улучшения инфраструктуры на Курилах. Они также критикуют японские власти, не понимая их «мудрой политики». «Токио потратило на сотрудничество с Москвой около двух миллиардов долларов, а Курилы так и остались российскими», – добавил пользователь kai.

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