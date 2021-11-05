Болгарские пользователи в комментариях под новостью о создании Союзного государства РФ и Белоруссией, опубликованной на портале «Факти», назвали данное соглашение «ожившим кошмаром» США.

Один из читателей отметил, что этот интеграционный декрет ставит большой крест на планах западных стран превратить Беларусь в еще одну колонию, как это ранее произошло с Украиной. Еще один комментатор сообщил, что в этом нет ничего ужасного, добавив, что к данному процессу могут присоединиться другие страны СНГ.

По мнению пользователя, скрывающегося под ником 6969, «православным государствам не удастся выжить, если они не попытаются заключить союз с РФ. Некоторые комментаторы добавили, что в будущем к Союзному государству может присоединиться Новороссия, столица которой будет находиться в Киеве – это станет настоящим кошмаром для американцев.