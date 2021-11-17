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Жители Великобритании начали беспокоиться того, что их может затронуть газовый кризис в Европе.

В настоящее время стоимость газа в европейских странах сильно выросла. Произошло это, по мнению экспертов, из-за приостановления сертификации компании Nord Stream 2 AG, как независимого оператора газопровода «Северный поток-2». Данное решение приняло Федеральное сетевое агентство Германии. Процедура будет возобновлена после того, как компания оформит требуемые документы в соответствии с правом Германии.

Некоторые читатели Express считают, что данное решение было навязано со стороны США и НАТО. Также было заявлено, что цены на газ в Европе и Британии «взлетят до небес» и делается это с целью банкротства России.

Читатели заявили, что это «обычная европейская бюрократическая волокита» и призвали провести пересмотр политической риторики. Также было отмечено, что никто не заставлял покупать газ у России и следует признать, что это выгодно и надёжно.

Ранее в Польше заявили, что Россия манипулирует сложившейся на газовом рынке ситуацией. Как было отмечено, дочерние компании “Газпрома” держат под контролем восемь хранилищ в пяти странах.

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