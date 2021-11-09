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Иракские мигранты, которые сейчас находятся на границе Беларуси, попытались прорваться в Польшу, перерезав колючую проволоку. Однако европейское государство встретило их неприветливо. Портал Avia.Pro написал даже об открытии огня на поражение, однако до такой степени польские пограничники еще не дошли.

Они использовали против нелегалов слезоточивый газ, что зафиксировано на многих фото и видеоматериалах.

Попытки проникнуть в Европу при этом не прекращаются. Мигранты продолжают пробовать перерезать проволоку на нескольких участках границы, используя для этого кусачки и другие попавшиеся под руку инструменты.

Портал Avia.Pro упоминает и об инциденте рядом с КПП Брузги, где польские пограничники открыли огонь по коллегам из Беларуси. Те пытались провести на европейскую территорию группу мигрантов и не захотели подчиняться приказам защитников польской границы. В результате обстрела никто не пострадал.

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