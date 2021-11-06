В комментариях под новостью о первой на планете плавучей АТЭС, опубликованной в издании The Daily Mail, британские пользователи заявили, что РФ смогла значительно обогнать Запад в плане технологий.

В размещенном материале указывается, что атомная электростанция находится рядом с Певеком и обеспечивает поселение дешевой электроэнергией, производимой сразу 2-мя реакторами. Эксперты добавили, что подобная установка позволяет уберечь экологию благодаря снижению выбросов парниковых газов. В КНР, Франции и Соединенных Штатах раздумывают о создании схожих систем.

Британские читатели при этом отметили, что Россия «на много миль опередила Запад». Еще один комментатор отметил, что нужно построить три десятка АЭС, чтобы полностью перевести государство на отопление с помощью электричества. Тогда удастся избавиться от труб и выбросов.