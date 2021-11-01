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Британские пользователи в комментариях под одним из материалов издания Daily Express раскритиковали авторов немецкого информагентства Bild, заявивших, что РФ готовится к войне с Европой.

Немецкие журналисты отметили, что российские военнослужащие начали размещать на воздушных транспортниках Ил-76 авиабомбы, готовясь к «неожиданной атаке» на европейские страны. В статье при этом имеются недочеты касательно технических параметров Ил-76. Читатели британского портала посчитали данный материал «антироссийской чушью».

По мнению комментаторов, РФ не заинтересована в атаке на ФРГ. Они отметили, что русские скорее будут помогать европейцам в исправлении беспорядка, возникшего в экономике Европы, чем будут пытаться уничтожить их. Пользователи также заявили, что у ЕС нет ничего, что было бы необходимо Москве – для нее европейские страны являются лишь покупателями энергоресурсов.

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