Жителей Великобритании возмутило решение властей отправить войска на белорусско-польскую границу из-за миграционного кризиса. В комментариях к публикации об этом в издании The Times они написали, что подобные действия только ухудшат ситуацию.

Так, пользователь с ником alanmowle написал, что пережил Вторую мировую войну и не хотел бы проходить еще и Третью. По его словам, своевольная отправка войск в иностранные государства – это совсем не демократия, так как у народа уже никто и ничего не спрашивает.

«Сто пятьдесят саперов, конечно, не армия. Но зачем нам так демонстративно ввязываться в серьезный конфликт ни с чем? Что это за глупости?», – возмущенно высказался читатель Spike.

Комментатор witne55 считает, что отправка саперов в Польшу вполне может оказаться поводом для России ввести войска на Украину.

«Наше правительство вообще о чем-то думает?!», – задал он риторический вопрос.

«Таким образом наше тупое правительство показывает, что Британия — якобы часть Европы. Ну-ну. Это только начало!» – предрек новые неприятности пользователь Oakley.

Известно, что британские саперы отправились в Польшу, чтобы провести комплекс инженерных работ. Они будут укреплять заграждение, чтобы не дать мигрантам прорваться на территорию ЕС.