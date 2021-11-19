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Британские пользователи высмеяли материал на портале Daily Mail о том, что ВМС Британии занимались «поисками» рухнувшего в средиземноморской акватории F-35 «наперегонки с Россией».

В британском оборонном ведомстве ранее сообщили, что истребитель поднялся в воздух с авианосца Queen Elizabeth и упал в воду в рамках штатного полета. Летчику удалось катапультироваться и возвратиться на корабль. Причину крушения до сих пор не раскрыли. Журналисты при этом отметили, что китайским и российским военным крайне интересна стелс-технология, использованная на самолете, поэтому британцам пришлось ускоренно искать обломки, чтобы они не достались другим государствам.

Читатели при этом отметили, что пресса специально раздула масштабы случившегося. Один из пользователей в шутку сообщил, что операция была настолько секретной, что он ней знают лишь работники Daily Mail. Другой комментатор указал на отсутствие у журналистов каких-либо доказательств того, что РФ «примчалась» на место инцидента.

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