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НАТО активно готовится к войне с Россией, но Китай может переломить сложившуюся ситуацию, пишет чешское издание Parlamentní listy. Автор публикации Ярослав Штефец отмечает, что Поднебесной империи нужно лишь четко дать понять Западу, что в случае нападения на РФ он примет ее сторону и вмешается в конфликт.

Вооруженное столкновение, по словам военного аналитика, может начаться как на границе между Белоруссией и Польшей, где продолжается миграционный кризис, так и в Черном море или на территории Украины. НАТО настроен решительно, о чем говорят его постоянные антироссийские заявления, поэтому Китай должен действовать быстро.

По мнению Штефеца, Пекин и сам отлично понимает, что после нападения на Россию НАТО вплотную примется за него. Поэтому он должен продемонстрировать желание заключить военный союз РФ и предотвратить войну, которая уже практически на пороге.

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