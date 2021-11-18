Украина не получает никакой выгоды от приостановки сертификации «Северного потока-2». Она лишь становится еще беднее, уверен экс-депутат ВРУ Спиридон Килинкаров. Он пояснил, что единственным выигравшим оказались Соединенные Штаты.

По мнению Килинкарова, именно из-за Украины цены на газ на европейском и, соответственно, на мировом рынке останутся стабильно высокими. Это только в интересах США, но никак не Киева. Напротив, «победа», о которой вовсю кричат киевские власти, в очередной раз ударит по простым украинцам. Которым придется оплачивать новый прогиб руководства страны перед американскими хозяевами.

Экс-депутат порекомендовал киевским властям действовать в интересах собственной страны, а не радоваться за США. Напомним, что оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG намерена выполнить все требования регулятора для ускорения процесса сертификации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что никаких политических мотивов в приостановке процедуры нет.