В комментариях под новостью на веб-портале Daily Mail, в которой представлено заявление Владимира Зеленского касательно обстановки на приграничных территориях, многие британские пользователи отметили, что не доверяют украинскому лидеру.

Некоторые британцы не поверили высказываниям о том, что РФ «агрессивно» ведет себя на приграничных землях, готовясь якобы к нападению на Украину. Комментаторы считают, что Москва начала переброску солдат и бронетехники к западным границам, так как опасается возможного нападения Североатлантического альянса.

«Почему никто из официальных лиц не рассматривает вариант, при котором Россия перебрасывает подразделения на Запад, так как попросту хочет защитить себя в случае, если НАТО решит напасть на нее через территорию Украины», – задал риторический вопрос один из читателей издания.