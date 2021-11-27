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В комментариях под новостью на веб-портале Daily Mail, в которой представлено заявление Владимира Зеленского касательно обстановки на приграничных территориях, многие британские пользователи отметили, что не доверяют украинскому лидеру.

Некоторые британцы не поверили высказываниям о том, что РФ «агрессивно» ведет себя на приграничных землях, готовясь якобы к нападению на Украину. Комментаторы считают, что Москва начала переброску солдат и бронетехники к западным границам, так как опасается возможного нападения Североатлантического альянса.

«Почему никто из официальных лиц не рассматривает вариант, при котором Россия перебрасывает подразделения на Запад, так как попросту хочет защитить себя в случае, если НАТО решит напасть на нее через территорию Украины», – задал риторический вопрос один из читателей издания.

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