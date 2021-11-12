Риски вооруженного столкновения в Черном море стремительно растут из-за действий Соединенных Штатов, считает военный историк Борис Юлин. Он отметил, что США пытаются начать военное освоение Украины и разместить в этой стране свою армию на постоянной основе. Кроме того, они постоянно делают необоснованные антироссийские заявления.

Так, Вашингтон сообщил ЕС о намерении России напасть на Украины и о стягивании войск к границам. При этом какие-либо доказательства не приводились, что стало обычным делом для США. Эксперт отмечает, что подобные заявления звучат все чаще и с каждым разом становятся все более агрессивными.

Юлин отметил, что если Соединенные Штаты разместят на территории Украины свои противоракетные комплексы, они смогут начать более агрессивные действия под лозунгом «принуждения к миру». Поэтому РФ к этому моменту должна подойти во всеоружии и дать отпор США и НАТО.