В информационном агентстве Business Insider отметили, что британским морпехам удалось победить своих американских коллег в рамках тренировочного боя.

Данное столкновение произошло во время военных маневров «Зеленый кинжал», которые были осуществлены на территории пустыни Мохаве (США). На протяжении нескольких дней военнослужащие проходили отработку тактик и стратегий, сражаясь друг с другом на поле боя. Показав более качественную командную работу, британцы смогли одолеть своих противников.

Соответствующая информация появилась на странице королевских морских пехотинцев в «Твиттере». Журналисты отмечают, что в ходе одного из испытаний они контролировали лишь 20% поле боя, однако в итоге смогли увеличить этот показатель до 65%. Указывается, что они также проникли в тыл американских солдат, мешая тем проводить контрудары.