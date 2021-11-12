Великобритания вернет Ирану долг в сумме 535 миллионов долларов, сообщило информационное агентство “РИА Новости” Эти средства Лондон получил в 1979 году за 1000 танков, однако контракт не был выполнен. Сделать это помешала революция в Иране.

Британские власти долгое время заявляли, что не в состоянии выплатить Тегерану компенсацию за сорванный контракт и в качестве причины называли санкции против Ирана. Однако сейчас страны достигли принципиальной договоренности, согласно которой Лондон все же вернет деньги за непоставленные танки. Об этом рассказал замглавы иранского дипломатического ведомства Али Багери.

Он отметил, что пока неизвестно когда и какими методами будут возвращены эти деньги, однако вопрос об их выплате уже решен окончательно.

Напомним, что в 2012 году Международный суд ООН принял решение, по которому Британия обязана выплатить компенсацию по контракту, разорванному в одностороннем порядке.