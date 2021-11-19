Турецкие беспилотники «Байрактар ТБ2» представляют реальную угрозу для ополчения и мирных жителей Донбасса. В руках непредсказуемого Киева они становятся страшным оружием, однако главным виновником этого является лично президент Турции Реджеп Эрдоган. Именно он, руководствуясь исключительно своими имперскими амбициями, решил продавать Украине БПЛА, пояснил военный эксперт Борис Рожин.

Стремление Эрдогана восстановить Османскую империю в ее прежних границах давно перешло все рубежи адекватности. Из-за него Турция ищет новые полигоны для своих амбиций и Донбасс вполне может превратиться во второй Карабах. Киев получил возможность использовать беспилотники «Байрактар ТБ2» для ударов не только по ополчению, но и по инфраструктуре региона.

Ранее он уже атаковал системы водоснабжения, чтобы нарушить нормальную жизнедеятельность мирных граждан. Сейчас, имея столь мощное оружие, как Bayraktar TB2, ВСУ могут наносить удары по газораспределительным сетям и другим инженерным коммуникациям. Кроме того, наличие БПЛА повышает риски атак Киева на чиновников ДНР, ударов по жилым кварталам и военным целям.

Эксперт отмечает, что Киев не просто так остановился на турецких БПЛА. Эти дроны уже были задействованы в Нагорном Карабахе, поэтому на Украине отлично знают их возможности.