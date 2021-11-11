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На новостном сайте Avia.pro отметили, что экипажи бомбардировщиков российских ВКС внезапно выполнили маневр рядом с польскими военными, напугав их возможным авиаударом.

Авторы материала отмечают, что военные самолеты России осуществили тайный перелет в Белоруссию, пролетев рядом с польскими приграничными территориями, на которых сейчас располагаются более 15 000 военных Польши в связи с нарастанием миграционного кризиса. В белорусском Минобороны отметили, что подобные полеты теперь будут проводиться на регулярной основе.

Польские власти при этом были возмущены действиями российских военных, так как бомбардировщики способны нанести удар, даже находясь в сотнях километров от цели. Однако в соцсетях указывают, что данный полет не нес опасности для поляков, так как на бомбардировщиках отсутствовало вооружение.

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