Европейские политики ищут повод для того, чтобы «отомстить» российской компании «Газпром» за энергокризис. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как сообщается, Евросоюз неоднократно критиковал «Газпром» из-за выбросов метана. Мощные выбросы были зафиксированы в июле 2021 года сразу в нескольких местах. На климатическом саммите СОР26 европейские политики попытались доказать, что «Газпром» причиняет планете реальный вред.

Но с этим возникли проблемы. Как указывается, Европа нуждается в поставках энергоносителей, кроме того, ситуация стала ещё хуже из-за того, что ведущие страны стали использовать «зелёные» источники энергии. В итоге, когда начался энергокризис, Европе пришлось примириться с некоторыми неудобствами, так как «грязный российский газ» даёт европейским странам шанс не замёрзнуть.

Несмотря на это, Европа планирует следить за экологической обстановкой из космоса и дальше ужесточать энергетическое законодательство. По словам авторов издания, к концу 2020-х годов Запад может попробовать отыграться на России.

Недавно мы сообщали о том, что одна из крупнейших британских энергокомпаний может обанкротиться в скором времени. Кроме того, в стране признаны банкротами 13 других энергокомпании.