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Издание Sky News заявило, что британская энергетическая компания Bulb близка к банкротству.

Данная энергокомпания является седьмой среди всех крупнейших энергокомпаний в Великобритании. Однако сейчас она находится на грани банкротства. Случиться это может, по словам экспертов, уже через неделю. Отмечается, что правительство страны знает об этом и пытается решить проблему.

Тем не менее, сейчас министры и энергорегулятор Ofgem готовы к банкротству компании. Как указывается, на данный момент ещё есть вероятность её спасения, однако если не будет дополнительных финансовых влияний, то компания не переживёт ноябрь.

Bulb обслуживает около 1,7 миллионов человек. Кроме того, в стране уже были признаны банкротами 13 энергокомпаний. В связи с этим в Великобритании собираются провести консультацию, где будет затронут вопрос изменения цен на газ и электричество.

Недавно читатели издания The Telegraph раскритиковали британские власти из-за энергокризиса. Как было заявлено, Европой «руководят ослы», которым нельзя доверить даже прилавок в магазине.

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