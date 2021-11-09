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Россия по ночам стягивает танки в Воронежскую область на границу с Украиной, заявили эксперты издания Blomberg со ссылкой на портал Janes. Они отметили, что информация базируется на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях.

Из этого видео можно понять, что как минимум один батальон танков Т-80У 7 ноября появился на железнодорожной станции в Воронеже. Авторы отмечают, что если весной Москва перебрасывала свои армии к рубежам Украины открыто, то сейчас она делает это в темное время суток, стремясь скрыть перемещение техники.

Военно-разведывательное агентство Janes вторую неделю подряд «перебрасывает» российские войска туда-сюда. На днях его представители заявили о появлении танков в Курской и Брянской областях, которые находятся на границах с Украиной. Сейчас речь зашла и о воронежском регионе. Кампания Запада, в рамках которой ему не терпится обвинить Россию в какой-нибудь новой «агрессии», продолжается.

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