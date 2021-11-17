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«Война нервов» на белорусско-польской границе вполне может перерасти к крупномасштабное вооруженное противостояние между Россией и НАТО, считает журналист издания Bloomberg Андреас Клут.

Ситуация из-за мигрантов сейчас накалилась до того предела, что одна из сторон совершенно непреднамеренно может открыть огонь на поражение вместо предупредительного выстрела. Всего одна шальная пуля, попавшая в военнослужащего Польши или Беларуси, спровоцирует лавину заградительного огня, что приведет к началу большой войны.

За Беларусь сразу вступится Россия, а Польше привлечет на помощь силы НАТО. Эксперт отмечает, что сейчас Западу необходимо пойти на диалог с Россией и убедить ее в опасности повышения ставок. Это позволит мирно разрешить миграционный кризис и избежать войны. В противном случае Минск и Москва продолжат накалять ситуацию.

Напомним, что 16 ноября польские военные применили против попытавшихся прорваться в ЕС мигрантов водометы и слезоточивый газ. В результате пострадали не только беженцы, но и военнослужащие с белорусской стороны и представители СМИ.

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