Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией, где разместился стихийный лагерь мигрантов с Ближнего Востока. Минувшей ночью президент страны Анджей Дуда побывал на самых «горячих» участках и заявил, что войска, спецназ и конная полиция готовы отразить любые попытки беженцев проникнуть на территорию ЕС.

Беженцам регулярно привозят еду, однако ее не хватает на всех, так как лагерь постоянно расширяется. Мигранты жалуются, что от постоянного пребывания на довольно холодном воздухе начинают болеть маленькие дети. При этом ни детское питание, ни медикаменты никто не подвозит.

«Знаете, Польша просто хочет, чтобы мы умерли», – заявил один из беженцев.

Варшава заявляет, что пускать в страну мигрантов не будет. Она планирует вообще перекрыть границу с Белоруссией. Дуда уже обвинил Минск в развязывании кризиса и высказался в том духе, что войска готовы в любой момент отражать возможные атаки беженцев.

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский назвал сложившуюся ситуацию позором для Польши и Литвы. Он напомнил, что пограничники этих стран избивают мигрантов, пытающихся прорваться в ЕС, и оттесняют их на белорусскую территорию.

«Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм», – заявил Полянский.

Вам может понравиться

Эксперт Леонков: С-550 станет логическим продолжением ЗРК С-400 “Триумф” и С-350 “Витязь”

Зенитно-ракетный комплекс С-550, разработка которого ведется в России, станет логическим продолжением «Триумфа» с использованием технологий «Прометея», рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что ЗРК разрабатывается на замену С-350 «Витязь»

Новые поставки техники США в Грецию сделают Дедеагач обсерваторией региона

Соединенные Штаты запланировали новую крупную поставку вооружений на греческий остров Дедеагач, который совсем скоро станет обсерваторией региона. Он представляет собой весьма удобный плацдарм для наблюдений всего, что происходит вокруг, а

Постпред Белоруссии при ООН: Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами в своих интересах

В миграционном кризисе виноват исключительно Запад, который полностью разрушил государственность, образ жизни и экономику в странах Ближнего Востока, заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Он также отметил, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 12 ноября – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 ноября – небольшой дождь, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 ноября – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 12 ноября – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 12 ноября – снег, до 1 °C | Армавир: погода, 12 ноября – переменная облачность, до 10 °C |