Польша продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией, где разместился стихийный лагерь мигрантов с Ближнего Востока. Минувшей ночью президент страны Анджей Дуда побывал на самых «горячих» участках и заявил, что войска, спецназ и конная полиция готовы отразить любые попытки беженцев проникнуть на территорию ЕС.

Беженцам регулярно привозят еду, однако ее не хватает на всех, так как лагерь постоянно расширяется. Мигранты жалуются, что от постоянного пребывания на довольно холодном воздухе начинают болеть маленькие дети. При этом ни детское питание, ни медикаменты никто не подвозит.

«Знаете, Польша просто хочет, чтобы мы умерли», – заявил один из беженцев.

Варшава заявляет, что пускать в страну мигрантов не будет. Она планирует вообще перекрыть границу с Белоруссией. Дуда уже обвинил Минск в развязывании кризиса и высказался в том духе, что войска готовы в любой момент отражать возможные атаки беженцев.

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский назвал сложившуюся ситуацию позором для Польши и Литвы. Он напомнил, что пограничники этих стран избивают мигрантов, пытающихся прорваться в ЕС, и оттесняют их на белорусскую территорию.