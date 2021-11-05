Беспроводные гарнитуры и наушники распространяют электромагнитные волны, которые негативно действуют на мозг. Частое использование этих девайсов может спровоцировать развитие онкологического заболевания мыслительного органа, сообщило издание Al Arabiya.

Авторы рассказали, что беспроводные наушники нежелательно использовать в период беременности. Электромагнитное излучение может привести к выкидышу. Кроме того, оно оказывает негативное воздействие на плод – родившийся ребенок может страдать от гиперактивности и синдрома дефицита внимания.

Подтверждает эту информацию и Международное агентство по изучению рака. Специалисты отмечают, что злоупотребление использованием Bluetooth-наушников может привести к развитию онкологии. Они пояснили, что девайсы оказывают практически такое же воздействие на мозг, как и канцерогены. Однако по их словам, отказываться от устройств совсем необязательно – достаточно просто ограничить их использование.