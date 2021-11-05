Генерал Бен Ходжес, ранее возглавлявший войска США в Европе, заявил, что у Киева есть один несложный способ сделать еще один шаг навстречу НАТО.

Для этого, по словам американского военного, в украинскую армию нужно влить новую кровь – молодых офицеров, которые легко и свободно говорят на английском языке. Его изучение должно занимать важное место во всех военных вузах Украины.

Ходжес пояснил, что ВСУ еще много раз придется участвовать в совместных маневрах с НАТО, в разнообразных военно-морских операциях, поэтому лучше как можно раньше убрать мешающий взаимодействию военнослужащих языковой барьер.

Знание английского языка позволит украинским офицерам свободно общаться с коллегами из НАТО в ходе учений или военных операций, уверен генерал. Поэтому Киеву нужно задуматься над этим вопросом. Особенно в том случае, если он все еще собирается вступать в Североатлантический альянс.