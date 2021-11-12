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Президент США Джо Байден запретил поставки в страну оборудования от производителей ZTE и Huawei. Также в подписанном ним законе упоминается несколько менее известных китайских компаний.

Ранее обе палаты американского Конгресса одобрили этот закон. Теперь Федеральная комиссия по связи не имеет права выдавать разрешительную документацию на поставки оборудования не только от Huawei и ZTE, но еще и от таких производителей из Китая, как Hikvision, Dahua и Hytera.

Запрет, который принят на законодательном уровне, даст возможность гарантировать, что оборудование от этих компаний больше не будет использоваться в телекоммуникационных сетях Соединенных Штатов, заявил представитель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр.

Все пять китайских производителей еще весной текущего года были признаны опасными для национальной безопасности США. Летом комиссия потребовала отклонять заявки на поставку оборудования в американские компании даже вопреки действующему законодательству. Новый закон, который уже подписал президент США, делает эти заявки невозможными.

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