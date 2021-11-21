Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР, в рамках общения с прессой отметил, что Украина начала подготавливать постановочные сюжеты о Донбассе.

Согласно его словам, в районы, находящиеся под контролем двух бригад украинских вооруженных сил, почти ежедневно обстреливающих территории самопровозглашенных республик, приехали корреспонденты и съемочные группы разных телеканалов страны, включая «1+1», «5 канал» и «ICTV». Они сопровождаются военными офицерами.

Главная задача командования ВСУ заключается в проведении новой информационной кампании, которая будет основана на постановочных сюжетах, отмечает Басурин. Он добавил, что тем самым Киев пытается отвлечь внимание людей от постоянного нарушения режима прекращения огня со своей стороны, небоевых потерь и использования запрещенного оружия.