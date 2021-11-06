Виктор Баранец, эксперт по военным вопросам, прокомментировал недавнее применение вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» в Донбассе.

При ответе на вопрос о том, имеется ли у сил ополчения самопровозглашенных республик вооружение, способное сбивать украинские БПЛА, специалист указал на тот факт, что эти дроны можно сбить даже с помощью обычных пулеметов. Он отметил, что однажды данный беспилотный летательный аппарат удалось уничтожить всего одной очередью из автомата. Разумеется, у ополченцев подобного оружия в избытке, однако у них слишком мало настоящих средств ПВО.

Эксперт при этом добавил, что Bayraktar TB2 не является «сверхоружием», поэтому сейчас в мире есть немало различных систем и методов по его ликвидации. Например, можно нейтрализовать беспилотники, используя современные средства РЭБ. Однако в настоящее время армии ЛДНР не могут эффективно противодействовать этим ударным дронам.