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Если Япония надумает использовать авианосец Izumo в своих безумных планах силового захвата Курил, Россия отправит его на дно еще на подходе к островам, пишет китайский портал Baijiahao.

Эксперты поясняют, что авианесущий крейсер Izumo действительно представляет собой грозную силу и достоин быть флагманом японского флота. После комплектации американскими истребителями F-35B он будет вызывать трепет у любого противника. Но не у России.

Даже если надводные корабли ВМФ РФ не сумеют справиться с авианосцем, это сделают подводные лодки. В распоряжении РФ имеются бесшумные субмарины, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр» и смертоносными «Ониксами», способными уничтожить любой корабль.

Авторы публикации рассказали, что у самого авианосца Izumo практически нет вооружения, способного атаковать российские корабли и подлодки. Истребители могут наносить удары по ВМФ РФ, однако для этого им придется подлетать на слишком близкое расстояние. Это позволит системам ПВО легко уничтожать самолеты. После этого придет черед авианосца.

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