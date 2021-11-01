После вывода войск из Афганистана Соединенные Штаты начали раздумывать, как им вернуться в Центральную Азию и контролировать террористов вне территории страны. В качестве одного из вариантов рассматривается Узбекистан, пишет китайский портал Baijiahao.

Авторы поясняют, что такая активность США совершенно не устраивает Россию. Если каким-то образом американцам удастся уговорить Ташкент, который пока упрямо не соглашается на размещение на своей территории иностранных военных баз, то натовские войска появятся фактически на «заднем дворе» РФ. Антитеррористические операции, о которых регулярно говорит Вашингтон – это только прикрытие, так как главная его цель – окружить Россию со всех сторон.

Москва предпринимает меры, чтобы не допустить этого, а также готовит свой ответ на подобные действия США. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что РФ намеревается углубить сотрудничество с Перу.

Так, на недавней выставке SITDEF 2021 в Лиме Россия продемонстрировала почти 300 образцов вооружений потенциальным покупателям и даже заключила ряд контрактов. По мнению экспертов, Москва видит в Перу крупного стратегического союзника. Вполне вероятно, в будущем речь зайдет и о размещении на территории страны военных баз, что позволит РФ устроить неприятный сюрприз в тылу Соединенных Штатов.