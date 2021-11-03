Главную угрозу миру и стабильности в Черноморском регионе создают Соединенные Штаты и полностью подвластный Вашингтону Североатлантический альянс. Россия, напротив, пытается противодействовать НАТО и у нее это неплохо получается, пишет китайский портал Baijiahao.

Авторы публикации напоминают слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что для Москвы нет особой проблемы в обеспечении безопасности Черного моря. Соединенные Штаты проводят там бесконечные учения, но превосходство России остается незыблемым. Рано или поздно она добьется своего и сделает регион центром русскоязычного культурного мира, о котором неоднократно упоминал глава государства Владимир Путин.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что корабли НАТО, забредшие в Черное море, сразу же берутся под наблюдение ЧФ РФ. Такие действия позволяют удерживать превосходство, не отдавая его потенциальному противнику.