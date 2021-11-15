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Соединенные Штаты, которые мечтают установить полный контроль над Черноморским регионом, могут привлечь на свою сторону одну из стран побережья, считают авторы китайского портала Baijiahao.

Они напомнили, что в настоящий момент в Черном море находится флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney, а также ракетный эсминец USS Porter. Оба судна взяты под наблюдение Черноморского флота и береговых ракетных комплексов, но вероятность провокации остается высокой.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что эта игра «в кошки-мышки» может плохо закончиться для Североатлантического альянса. Россия уже заявила, что на любое агрессивное действие будет дан равноценный ответ.

Также эксперты считают, что к этой игре США собираются привлечь одно из государств Черноморского региона. Это может быть Грузия, которая несколько лет сотрудничает с Вашингтоном, Украина, Болгария или Румыния. В этот список входит еще и Турция, однако она обычно действует исключительно в своих интересах и вряд ли станет беспрекословно подчиняться Соединенным Штатам.

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